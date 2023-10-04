Багери: Иран готов направить наблюдателей на границу Армении и Азербайджана

Иранская армия готова направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном, передает агентство Tasnim.
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