Врачи назвали продукт на завтрак, который защитит от появления сгустков крови

Свежевыжатые соки являются альтернативным напитком на завтрак. Специалисты портала «Здоровое питание РФ» назвали самый полезный сок во время утреннего приема пищи, который предотвратит появление сгустков в крови.
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