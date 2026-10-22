В Китае BMW i3 можно найти примерно за 20 тысячи долларов. За эту цену немецкий премиальный седан выглядит подозрительно дешевым, ведь в Европе то же самое оценивается как минимум вдвое дороже.
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Друг купил китайскую Мазду. Задешево. Радовался, пока на мойку не поехал. Оказалось металл кузова по толщине не уступает офисной бумаге. Пришлось бронировать. Ну и антикоррозировать. Думая со всеми авто, изготовленными в Китае та же ситуация.