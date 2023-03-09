Страна и люди

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«Северные потоки» взорвали дилетанты-украинцы? Кого вы лечите?!

«Северные потоки» взорвали дилетанты-украинцы? Кого вы лечите?!

Как США пытаются перевести стрелки, сняв с себя обвинения в государственном терроризме Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Дмитриевский Александр Перенджиев Диверсию на «Северных потоках» совершила некая проукраинская группировка, пишет газета The New York Times со ссылкой на якобы данные разведки, озвученные американскими чиновниками, которые при этом отказались уточнить и характер полученных сведений, и как их удалось добыть, и какие-либо подробности о имеющихся доказательствах.

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