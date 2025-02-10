Новая статья: Обзор тройного складного смартфона HUAWEI Mate XT Ultimate Design: особенны...

Новая статья: Обзор тройного складного смартфона HUAWEI Mate XT Ultimate Design: особенныйНу вот мы, наконец, и добрались полноценно до самого интересного смартфона современности — HUAWEI Mate XT Ultimate Design (или просто Huawei Mate XT, как его тоже называют).
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