Украинск освобождён! На запад почти до самого Днепра голая степь

От армии Мордвичёва нет спасения, в ВСУ началось повальное дезертирство Главной новостью 17 сентября стало сообщение об ожидаемом освобождении русского Украинска от бандеровцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приказ или каприз?
- "Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная" (ц)
- ПРЕДСКАЗАНИЕ ЖИРИНОВСКОГО НЕ СБУДЕТСЯ ИЗ-ЗА ЧИНОВНИКОВ: БОЙЦОВ СВО ВЫСЫЛАЮТ ПРЯМО В ТЮРЬМУ
Свежие комментарии