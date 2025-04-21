Николай Азаров: Украинская Православная Церковь на пороге испытаний: дьявольский киевский режим в действии

Какие испытания переживает Украинская Православная церковь в настоящее время? Какова цель режима по отношению к православию в Украине? Каким образом надо восстановить доверие и мир между людьми в данной ситуации? В этот день я не могу не отметить, что наша Украинская Православная Церковь, существующая уже тысячу лет и пережившая множество испытаний, вновь оказалась в сложной ситуации.