Николай Азаров: Украинская Православная Церковь на пороге испытаний: дьявольский киевский режим в действии

Какие испытания переживает Украинская Православная церковь в настоящее время? Какова цель режима по отношению к православию в Украине? Каким образом надо восстановить доверие и мир между людьми в данной ситуации? В этот день я не могу не отметить, что наша Украинская Православная Церковь, существующая уже тысячу лет и пережившая множество испытаний, вновь оказалась в сложной ситуации.
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