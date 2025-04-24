ВТБ планирует запустить сервис кредитов до зарплаты

ВТБ планирует в 2025 году представить новые финансовые продукты, среди которых могут быть кредиты до зарплаты и дебетовая карта с овердрафтом, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.
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