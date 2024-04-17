В Крыму наблюдались яркие вспышки и зарево, возможно пожара – видео

В районе Джанкойского аэродрома, судя по звуку хлопков, работала ПВО – Shot.В районе города Джанкоя, на севере Крыма, ранним утром были зафиксированы звуки хлопков, похожих на работу ПВО, вспышки и зарево возможного пожара.
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