Дипломатия по-русски: как Лавров пояснил американцам «по понятиям», а Захарова грозила НАТО Артуром Пирожковым

Во всем мире 24 октября отмечают Международный день дипломатов. В честь праздника «ФедералПресс» собрал самые яркие высказывания двух наиболее известных представителей МИД РФ – министра Сергея Лаврова и официального представителя Марии Захаровой.
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