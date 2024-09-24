В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в отношении жителей Алтайского края

В СМИ сообщается, что в одном из заведений в селе Боровихе несколько мужчин их хулиганских побуждений произвели выстрелы из оружия, в результате чего несколько человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
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