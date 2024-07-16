Вэнс заявил, что Трамп при победе обсудит с РФ урегулирование кризиса на Украине

Global Look Press/Sven Hoppe/dpa Бывший американский президент Дональд Трамп при победк на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил в беседе с Fox News кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс.