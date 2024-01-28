Квоты на импорт семян: будет ли что сеять?

Так уж сложилось, что сегодня 90% семян завозится в Россию из недружественных стран. Министерство сельского хозяйства страны, которое десятилетиями смотрело сквозь пальцы на эту ситуацию, вдруг проснулось и предложило ограничить количество импортируемых семян ряда сельскохозяйственных культур с начала февраля — прямо накануне посевной.
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