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Испанские биологи выяснили, почему европейцы не едят насекомых

Испанские биологи выяснили, почему европейцы не едят насекомых

Ранее считалось, что жители европейских стран брезгуют питаться насекомыми из-за культурных особенностей.

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