На что стоит обратить внимание при покупке загородного дома

При покупке загородного дома очень важно обратить внимание на ряд важных нюансов. Вообще наиболее экономически выгодным временем для приобретения данного вида недвижимости считается зима, однако лучше совершить сделку весной, летом и осенью.
При покупке загородного дома очень важно обратить внимание на ряд важных нюансов. Вообще наиболее экономически выгодным временем для приобретения данного вида недвижимости считается зима, однако лучше совершить сделку весной, летом и осенью.
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