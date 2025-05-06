ФСБ России заявила о решимости разыскать всех виновных в преступлениях против мирных граждан страны. Российские контрразведчики продолжают работу по выявлению злоумышленников, начатую в годы Великой Отечественной войны, обещая неотвратимость наказания.
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