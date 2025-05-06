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ФСБ России: Все преступники против мирных граждан будут найдены и осуждены

ФСБ России: Все преступники против мирных граждан будут найдены и осуждены

ФСБ России заявила о решимости разыскать всех виновных в преступлениях против мирных граждан страны. Российские контрразведчики продолжают работу по выявлению злоумышленников, начатую в годы Великой Отечественной войны, обещая неотвратимость наказания.

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