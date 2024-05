Sins of a Solar Empire 2 в Steam, когда покажут ремейк «Готики», мод от создателя The Witcher 3… X...

Sins of a Solar Empire 2 в Steam, когда покажут ремейк «Готики», мод от создателя The Witcher 3…XDefiant получила новую дату релиза, очередного переноса вроде как не ждём; Sins of a Solar Empire II выйдет из раннего доступа EGS прямиком в Steam; авторы The Forever Winter показали геймплей, причём с провисающими футажами; Total War: Pharaoh получит масштабное обновление, расширяющее игру по всем фронтам; «Индика» получила положительные отзывы на релизе; дизайнер квестов «Ведьмака 3» источник.