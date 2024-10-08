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На Украине резко выросло количество дезертиров

На Украине зафиксирован многократный рост случаев дезертирства и самовольного оставления части. По данным офиса генерального прокурора Украины, за восемь месяцев 2024 года было заведено почти 30 тысяч дел за "самоволку" и больше 15 тысяч за открытое дезертирство.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Обрыдла эта заварушка ,эта власть ,которая является самой чудовищной за все годы существования Украины!
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17 час.

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