На Украине резко выросло количество дезертиров

На Украине зафиксирован многократный рост случаев дезертирства и самовольного оставления части. По данным офиса генерального прокурора Украины, за восемь месяцев 2024 года было заведено почти 30 тысяч дел за "самоволку" и больше 15 тысяч за открытое дезертирство.