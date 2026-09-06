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Царьград

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Patakis Publishers: Достоевский остается популярным в Греции

Patakis Publishers: Достоевский остается популярным в Греции

Анна Патаки из Patakis Publishers отметила, что Федор Достоевский остается одним из самых читаемых авторов в Греции.

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