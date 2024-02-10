Около пяти тысяч любителей спорта и здорового образа жизни примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» Мероприятие пройдет в Красногорске 24 февраля на площади ДК «Подмосковье».
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