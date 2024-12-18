📌⚡️Робототехнические платформы "Депеша", "Каракал" в действии, а также их заокеанский оппонент "Ripsaw M5" (Часть №1) Перед нами интереснейшее видео с демонстрацией ходовых качеств отечественных наземных робототехнических платформ «Депеша» и «Каракал» (видео №1) от «Ростеха» (прошедших боевое крещение и применяющихся сегодня в зоне СВО), а также американской опытной многоцелевой тяжелой робототехнической платформы «Ripsaw M5» от компании «Howe & Howe Technologies» (видео №2) на полигоне.