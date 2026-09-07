В Париже сообщают о готовности России к переговорам после выборов в Думу

Le Monde: США сообщили Франции, что Россия будет готова к диалогу после выборов Елисейский дворец раскрыл детали переговоров в Киеве.
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