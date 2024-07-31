В РФ создали «умного» робота, способного нести противотанковую мину

Компания «Северный пресс» создала дистанционно управляемую платформу на гусеничном ходу, которая предназначена для поражения живой силы противника, минирования и уничтожения военной техники и инфраструктуры.
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