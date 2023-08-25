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Братья Павел и Александр Савковы тренируются с основой «Басконии»

Братья Павел и Александр Савковы работают вместе с основным составом «Басконии» в рамках подготовки к сезону-23/24.

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