Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

Двое подростков в Некрасовке в начале ноября решили похулиганить в подъезде соседнего дома: мальчики проникли в парадную, покатались на лифте, наплевали на зеркало, помочились на лестничной площадке, а на выходе помахали рукой консьержу дома.
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