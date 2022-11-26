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Хави хочет, чтобы «Барса» продлила Бускетса. Он убеждает игрока остаться, а боссов клуба – дать ему контракт на год

Хави хочет, чтобы полузащитник Серджи Бускетс продлил контракт с «Барселоной». Как пишет Diario Sport, игрок уже знает, что тренер попросил «Барселону» продлить с ним контракт еще на один сезон.

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