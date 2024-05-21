День Тихоокеанского флота России

Сегодня свой праздник отмечают моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Законодательно памятная дата закреплена у нас в стране в 1996 году и посвящена созданию вышеупомянутого объединения, которое произошло еще во времена правления императрицы Екатерины I.