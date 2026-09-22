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Адвокат Олифир предупредил о сроке до 10 лет за продажу опасных грибов

Адвокат Олифир предупредил о сроке до 10 лет за продажу опасных грибов

Продавцам грибов у дорог могут грозить административные штрафы, уголовная и гражданская ответственность, если товар окажется опасным для покупателей, рассказал адвокат Андрей Олифир, сообщает RT .

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