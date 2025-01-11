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Царьград

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Почти 1,7 тыс. животных нашли новый дом: успех московских приютов

Почти 1,7 тыс. животных нашли новый дом: успех московских приютов

В 2024 году москвичи забрали из городских приютов почти 1,7 тыс. животных. С 2015 года в новых домах обосновались более 24,6 тыс.

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