Были названы основные фобии немецких туристов

Отпуск стал более напряженным — об этом заявили почти три четверти немцев, поучаствовавших в опросе, который провела исследовательская компания Hanse Merkur Reiseversicherung по заказу страховой компании Hanse Merkur.
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