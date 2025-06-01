В ПНИПУ разработали фильтр, отсеивающий 98% бактерий

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали инновационный фильтрующий материал с бактерицидными свойствами, который обеспечивает почти абсолютную защиту от вредных микроорганизмов.
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