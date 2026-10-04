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Наука и Техника

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Как на Mac в macOS 27 общаться с ChatGPT: скрытые настройки и неочевидные способы вызова

Как на Mac в macOS 27 общаться с ChatGPT: скрытые настройки и неочевидные способы вызова

Когда я впервые запустил обновлённый Mac с macOS 27 Golden Gate, то по привычке ждал, что Siri сама предложит перекинуть сложный вопрос в ChatGPT.

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