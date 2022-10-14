Политолог Сосновский назвал Германию участником конфликта на Украине

Политолог Александр Сосновский в эфире телеканала «Соловьев Live» указал на тот факт, что Германию можно считать полноценным участникам конфликта, поскольку немецкие власти тестируют на Украине новейшие средства ПВО собственного производства.
Политолог Александр Сосновский в эфире телеканала «Соловьев Live» указал на тот факт, что Германию можно считать полноценным участникам конфликта, поскольку немецкие власти тестируют на Украине новейшие средства ПВО собственного производства.
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