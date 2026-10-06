Экономист: рынок жилья ожидает снижение и рост спроса на ИЖС

Экономисты прогнозируют неизбежное охлаждение на рынке первичного жилья. Ожидается, что часть спроса переместится на вторичный рынок и ИЖС с льготной ставкой 6%.
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