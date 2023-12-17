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Десант и пехота ЮВО ВС РФ ведут мощное наступление у Работино и Вербового

На Ореховском участке Запорожского фронта российские войска почти полностью захватили инициативу, продолжая развивать успех серией сильных атак на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое, сообщает rusvesna.

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