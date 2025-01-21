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Закон, порядок, государство

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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат ВМФ по мини-футболу

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат ВМФ по мини-футболу

В состязаниях принимают участие сборные команды флотов и Каспийской флотилии, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчиненных главнокомандующему ВМФ.

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