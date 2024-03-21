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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мэр и два замгубернатора Вологодской области из силовиков покинули свои посты: увольнение или повышение

Мэр и два замгубернатора Вологодской области из силовиков покинули свои посты: увольнение или повышение

В Вологодской области произошли очередные крупные перестановки в правительстве. Подали в отставку первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак, замгубернатора по внутренней политике Евгений Богомазов и мэр Вологды Сергей Воропанов.

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