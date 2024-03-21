Мэр и два замгубернатора Вологодской области из силовиков покинули свои посты: увольнение или повышение

В Вологодской области произошли очередные крупные перестановки в правительстве. Подали в отставку первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак, замгубернатора по внутренней политике Евгений Богомазов и мэр Вологды Сергей Воропанов.
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