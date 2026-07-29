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В России высказались о судьбе Telegram после объявления Дурова в розыск ФСБ

В России высказались о судьбе Telegram после объявления Дурова в розыск ФСБ

Госдуме неизвестна судьба мессенджера Telegram после объявления его основателя Павла Дурова в международный розыск ФСБ России, сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Ющенко.

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