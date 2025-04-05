В США разослали письма украинским беженцам, требуя срочно покинуть страну. Однако представители Министерства внутренних дел пояснили, что уведомления были отправлены ошибочно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?
- Мгновенный ответ Белоусова за Таганрог и Курск: Офицеры НАТО оказались в "аду". 500 БПЛА. Сокрушительная бомбардировка от Харькова до Одессы
- Мощнейший ответ Путина на угрозы Лондона. 500 "Гераней" за ночь: Километровые столбы огня похоронили британских "миротворцев" в первые сутки
Свежие комментарии