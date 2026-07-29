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Главные научно-фантастические фильмы десятилетия

Последнее десятилетие стало золотым веком для научной фантастики: режиссеры переосмыслили классические сюжеты, зрителей поразили визуальные эффекты, а сценаристы заставили задуматься о будущем человечества.

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