Главные научно-фантастические фильмы десятилетия

Последнее десятилетие стало золотым веком для научной фантастики: режиссеры переосмыслили классические сюжеты, зрителей поразили визуальные эффекты, а сценаристы заставили задуматься о будущем человечества.
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