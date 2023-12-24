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Добрый Мир

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Семён Слепаков* раскрыл главный секрет "испуганных патриотов"

Семён Слепаков* раскрыл главный секрет "испуганных патриотов"

ФОТО: ALEKSEY SMYSHLYAEV/GLOBALLOOKPRESS Сегодня 7,9K прочитали Юморист-иноагент Семён Слепаков* раскрыл главный секрет "испуганных патриотов".

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Удивляет одно - зачем другие государства принимают к себе такое говно. Оно же точно и у них завоняет. Им нет разницы где смердить.
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14 час.
ГП
Галина Попандопуло
Не писать о них и быстро про все забудут!!!!!!!
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10 час.

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