Суд приговорил убийцу рэпера Тупака Шакура к пожизненному сроку

В штате Невада суд вынес приговор Дуэйну Дэвису, известному под прозвищем «Кеффи Ди», который ранее возглавлял группировку South Side Compton Crips.
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