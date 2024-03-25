Маккиннон про камбэк в игре с «Питтсбургом» после 0:4: «Кросби показал, почему он по-прежнему лучший. Сегодня он доминировал, мы приложили массу усилий»

«Эвеланш» уступали со счетом 0:4 к 36-й минуте, но затем забросили 5 шайб подряд. «Они начали очень хорошо.
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