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«Так Кокорин существует! Это не шутка». Русский форвард вернулся на поле и порадовал фанатов в Италии

«Так Кокорин существует! Это не шутка». Русский форвард вернулся на поле и порадовал фанатов в Италии

В это сложно поверить, но спустя 2,5 месяца Александр Кокорин все-таки вновь появился на поле в официальном матче Серии А! Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини, наконец, вспомнил о россиянине и выпустил его в концовке заключительного матча сезона — с «Кротоне».

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