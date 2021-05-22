«Так Кокорин существует! Это не шутка». Русский форвард вернулся на поле и порадовал фанатов в Италии

В это сложно поверить, но спустя 2,5 месяца Александр Кокорин все-таки вновь появился на поле в официальном матче Серии А! Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини, наконец, вспомнил о россиянине и выпустил его в концовке заключительного матча сезона — с «Кротоне».
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