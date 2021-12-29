MANGO OFFICE запустил сервис чат-ботов для бизнеса

Разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE предложил услугу по созданию чат-ботов, благодаря которой у компаний из разных отраслей появится возможность проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.
Разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE предложил услугу по созданию чат-ботов, благодаря которой у компаний из разных отраслей появится возможность проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.
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