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MANGO OFFICE запустил сервис чат-ботов для бизнеса

MANGO OFFICE запустил сервис чат-ботов для бизнеса

Разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE предложил услугу по созданию чат-ботов, благодаря которой у компаний из разных отраслей появится возможность проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.

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