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Свежие комментарии

  • Александр Любицкий
    Пародия на оригинал 😂Коровьев, Бегемот...
  • Evgenija Palette
    Надо ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы в разговоре кто-нибудь мог сказать пожилому человеку...ОК против эйджизм...

ОС «Аврора» начала привлекать разработчиков мобильных игр

ОС «Аврора» начала привлекать разработчиков мобильных игр

Мобильная операционная система «Аврора» будет привлекать разработчиков мобильных игр к их переносу на платформу, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя принадлежащей «Ростелекому» компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП; владеет ОС).

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