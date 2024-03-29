ОС «Аврора» начала привлекать разработчиков мобильных игр

Мобильная операционная система «Аврора» будет привлекать разработчиков мобильных игр к их переносу на платформу, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя принадлежащей «Ростелекому» компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП; владеет ОС).
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