Гаврилов о Даку в «Спартаке»: «Стоит ли своих денег? Или хочет просто получать зарплату и ничего не делать? Есть гарантия, приживется и выдержит конкуренцию?»

Юрий Гаврилов не уверен, что Мирлинд Даку будет результативно играть за «Спартак». «Стоит ли Даку своих денег? Или хочет просто получать зарплату и ничего не делать? Время покажет, что Даку продемонстрирует в «Спартаке».