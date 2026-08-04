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Гаврилов о Даку в «Спартаке»: «Стоит ли своих денег? Или хочет просто получать зарплату и ничего не делать? Есть гарантия, приживется и выдержит конкуренцию?»

Юрий Гаврилов не уверен, что Мирлинд Даку будет результативно играть за «Спартак». «Стоит ли Даку своих денег? Или хочет просто получать зарплату и ничего не делать? Время покажет, что Даку продемонстрирует в «Спартаке».

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