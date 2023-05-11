Газета «Культура»

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Умерла актриса сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен

Умерла актриса сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен

Звезда одного из самых продолжительных американских телесериалов скончалась на 71-м году жизни. О кончине актрисы сообщается в заявлении исполнительного продюсера General Hospital Фрэнка Валентини, а также в соцсетях сериала и телеканала ABC.

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