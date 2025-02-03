В Тульской области ввод жилья сократился на 17%

По итогам 2024 года в Российской Федерации было введено в эксплуатацию свыше 107,7 миллионов квадратных метров жилой недвижимостиПо итогам 2024 года в Российской Федерации было введено в эксплуатацию свыше 107,7 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.