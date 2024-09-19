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Пронедра

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  • Анатолий Рябенко
    А так же столб с проводами у этого трансформатора. Вот будет здорово вот будет хорошо.ВСУ нанесли удар ...
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    в качестве ответа нужно еще одну трансформаторную будку  уничтожить...ВСУ нанесли удар ...
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Грядущий коридор затмений: как пережить нелегкий период с 18 сентября по 2 октября 2024 года

Грядущий коридор затмений: как пережить нелегкий период с 18 сентября по 2 октября 2024 года

Грядущий коридор затмений: как пережить нелегкий период с 18 сентября по 2 октября 2024 года Ольга ВайленкоС середины сентября по начало октября 2024 года Земля войдет в космическое явление, которое в астрологии называют «коридором затмений».

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